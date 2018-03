10.000 persone e tutto il calcio per l’addio a Davide Astori

Stamattina l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina scomparso domenica scorsa.

Un lungo applauso e lacrime: così per il passaggio del feretro di Davide Astori davanti allo Stadio Franchi di Firenze da parte dei tantissimi presenti che volevano dare il loro ultimo saluto al capitano viola scomparso domenica scorsa. Via via si erano radunate oltre duemila persone.

Il carro funebre, scortato da due motociclisti della polizia e quattro della polizia municipale, è passato lentamente davanti allo stadio e tra i presenti in tanti hanno voluto toccare l’auto come per dare una carezza ad Astori, poi è arrivato in piazza Santa Croce e i funerali si sono celebrati nell’omonima basilica. L’arrivo è stato accolto da un applauso della folla che si è radunata nella piazza per dare l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina scomparso domenica scorsa, poi un silenzio commosso.

Tantissimi i presenti fra calciatori e dirigenti della Serie A e delle categore inferiori (per il Napoli Cristian Maggio e il vice-presidente Edoardo De Laurentiis e il ds Giuntoli), finanche dirigenti e campioni del calcio internazionale di ieri e di oggi (fra cui Van Basten e Butragueno) e tutti i vertici dirigenziali del calcio italiano e mondiale.

Fonte parziale e foto: Ansa

