10 anni fa la magia del Panteron sull’Inter campione

Nel 2008 un pallonetto di Zalayeta regalò al Napoli neo-promosso una bella vittoria sui Campioni d’Italia.

Il giorno 2 marzo il Napoli ha giocato quattordici partite: dodici in Serie A, una in Coppa Italia ed una in Coppa delle Coppe. Lo score è di cinque vittorie e sei pareggi, con tre sconfitte.

–

Ricordiamo l’1-0 all’Inter alla 26°giornata del campionato di Serie A 2007/08. Questa fu la formazione schierata da Edy Reja: Gianello; Santacroce, Cannavaro, Contini; Mannini (82′ Grava), Blasi, Gargano, Hamšík (91′ Bogliacino), Savini; Zalayeta, Lavezzi. Il gol fu segnato dopo 2 minuti da Marcelo Danubio Zalayeta.

–

Dopo ventisei giornate quel Napoli era undicesimo in classifica. Gli azzurri chiusero il primo massimo campionato dell’era De Laurentiis all’ottavo posto, qualificandosi alla Coppa Intertoto. L’1-0 all’Inter portò la firma di Marcelo Zalayeta che nel secondo tempo si fece parare anche un calcio di rigore. L’ex juventino ha segnato 12 gol nelle 49 presenze in campionato, per il campione uruguaiano anche 4 partite di Coppa Italia e 3 presenze in Europa senza gol.

–

Fonte: SSCNapoli.it

