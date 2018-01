16 anni la vittoria del Napoli sull’Ancona di Spalletti

Nel 2002 gli azzurri vinsero uno dei primi posticipi italiani del lunedì.



Il giorno 21 gennaio il Napoli ha giocato tredici partite, dieci in Serie A, due in Serie B ed una in Coppa delle Fiere, ottenendo cinque vittorie e due pareggi, con sei sconfitte.

–

Ricordiamo la vittoria ad Ancona per 1-0 (gol su rigore di Luppi al 37′) contro i locali allenati da Luciano Spalletti, nel posticipo della 21°giornata del campionato di Serie B 2001/02. Questa fu la formazione schierata dal mister Luigi De Canio: Mancini, Villa, Bonomi, Luppi, Jankulovski (76′ Bocchetti), Montezine (70′ Graffiedi), Ametrano, Vidigal, Magoni, Sesa (62′ Moriero).

–

Il Napoli chiuse quel campionato al quinto posto fallendo di un soffio la promozione in Serie A dove approdarono il Como, il Modena, la Reggina e l’Empoli. Il match-winner della trasferta di Ancona fu invece l’ex juventino e fiorentino Gianluca Luppi. Il difensore bolognese, che in maglia azzurra giocò soltanto quella stagione, ha segnato 4 gol nelle 30 presenze ufficiali col Napoli.



Fonte parziale: SSCNapoli.it