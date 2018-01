A tutta tattica: Napoli-Atalanta

Il Napoli e l’Atalanta si sfideranno al San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia. Analizziamo la sfida tattica tra Sarri e Gasperini.

Partita importante, sia per Sarri che per Gasperini, la Coppa Italia va avanti e la possibilità di mettere in bacheca un trofeo a fine stagione fa gola un po’ a tutti. Ma gli impegni di campionato impongono ai due tecnici una serie di valutazioni su chi schierare in campo: obbligatorio quasi del turnover anche per dare spazio a chi ha giocato meno.

Sarri potrebbe mettere in campo Sepe al posto di Reina, mentre in difesa pronto Chiriches al centro, forse accanto a Maksimovic se sarà concesso un turno di riposo a Koulibaly. Sulla fascia sinistra torna Mario Rui, a destra dovrebbe essere confermato Hysaj. Cambi anche a centrocampo con Zielinski e Diawara a fare trio con uno tra Hamsik o Rog. In attacco si va verso le conferme del tridente titolare: Mertens, Callejon, Insigne, con Ounas però pronto a sfruttare una sua eventuale occasione.

L’Atalanta invece ritroverà sia Berisha in porta, sia Caldara in difesa che si affiancherà a Toloi e Masiello. Tanto turnover invece dalla cintola in su: Palomino e Kurtic saranno assenti, così come è probabile un turno di riposo per Hateboer, quindi assieme a De Roon, Freuler e Spinazzola, possibile la presenza di Castagne sulla fascia destra e Cristante a sostegno delle due punte. In attacco, ad affiancare Gomez, ci dovrebbe essere Cornelius per sostituire l’acciaccato Petagna.

L’Atalanta dovrebbe giocare al solito modo di Gasperini, pressando il Napoli a tutto campo in modo asfissiante per non far ragionare i portatori di palla. Nella fase di non possesso infatti fondamentali saranno la posizione di Cristante ed i movimenti delle mezzali del 3-5-2 per andare a togliere ossigeno al regista azzurro e bloccare le opzioni di passaggio. Arma importante degli orobici saranno i calci piazzati (già costati proprio al Napoli) e la difesa rimaneggiata di Sarri potrebbe andare in difficoltà anche contro le veloci ripartenze nerazzurre. Per il Napoli fondamentale sarà riuscire a sfuggire dal pressing e giocare il pallone in velocità con la qualità che ben conosciamo. Altra possibilità da sfruttare potrà essere quella di cercare superiorità numerica sulle fasce per allargare le maglie difensive dell’Atalanta e permettere gli inserimenti dei centrocampisti.