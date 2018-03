17 anni fa la vittoria partenopea sull’Inter con gol di Matuzalém

Gli azzurri nel 2001 vinsero un posticipo contro i nerazzurri grazie a un gran gol del brasiliano.

Il giorno 18 febbraio il Napoli ha giocato tredici partite, nove in Serie A, tre in Serie B ed una in Europa League, ottenendo sette vittorie e tre pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo l’1-0 all’Inter nella seconda di ritorno della Serie A 2000/01. Questa fu la formazione schierata da Emiliano Mondonico: Fontana, Troise, Quiroga, Baldini, Saber, Husain, Matuzalém, Vidigal (90′ Fresi), Baccin, Bellucci (81′ Moriero), Edmundo (58′ Magoni).

–

I gol: 54′ Matuzalém

–

Dopo quella vittoria il Napoli raggiunse il 13° posto in classifica, in piena zona salvezza, ma successivamente le cose non andarono secondo le aspettative ed arrivò la matematica retrocessione all’ultimo turno.

Il gol all’Inter resta l’unico in maglia azzurra per Francelino da Silva Matuzalém. In quella gara il brasiliano, attualmente al Monterosi in Serie D, si vide sventolare il cartellino rosso dall’arbitro subito dopo il gol: la sua esultanza con maglia tolta gli costò il secondo giallo. Il centrocampista in maglia azzurra in totale ha giocato 52 partite fra Serie A, Serie B e Coppa Italia.



Fonte (testo rielaborato e corretto): SSC Napoli.it

Comments

comments