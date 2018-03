Torreira, il papà: “Sogna un top club, Ferrero vuole più di 25 milioni”

Ricardo Torreira, papà del centrocampista della Sampdoria, ha parlato al Secolo XIX dei sogni di suo figlio e della cifra che Ferrero pretende per portarlo via da Genova.

“Si parla tanto di squadre che vogliono Lucas, sinora però abbiamo sempre cercato di dominare il desiderio di giocare in un top club mondiale, un sogno che ovviamente lui ha sempre avuto. Noi, ripeto, siamo molto grati alla Sampdoria per cui se dovesse succedere è importante che sia un buon affare per il club che ha creduto in lui.

Penso che il presidente voglia di più della clausola di 25 milioni, io sono di parte, non posso dire quanto vale mio figlio, ma per quanto ha mostrato in Serie A penso che sia un giocatore non facile da trovare. Chi lo vuole fa un buon affare insomma: ha 21 anni, tanti altri anni davanti per migliorarsi, penso che se uno vuole Lucas debba essere disposto a spendere quanto la Samp vuole”.

