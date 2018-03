Litigio durante l’allenamento odierno fra l’allenatore e il forte difensore bianconero.





Brutto episodio in casa Juventus secondo Sky fra Allegri e Benatia. Queste le parole dell’inviato a Vinovo dell’emittente satellitare, Paolo Aghemo: “La reazione di Benatia scomposta e fuori luogo è stata probabilmente già assorbita. Resta il brutto esempio per il gruppo Di fatto Benatia era diffidato e non ci sarà con la Spal”.

