Calcio e teatro a confronto: presentazione di due libri a Casoria

Dopodomani un appuntamento particolare con doppia presentazione libraria.

Sabato 17 alle 10.30, presso la Biblioteca Comunale, verranno presentati il libro sulla storia azzurra “Forse non tutti sanno che il grande Napoli” (di Sarnataro-Materazzo) e il libro umoristico “Nel suo piccolo anche Marangio si incazza” (di Lello Marangio). Ex azzurri, giornalisti e artisti ne discuteranno con gli autori.

Un esperimento e un ampio tavolo di discussione: accadrà sabato prossimo, 17 marzo, presso la Biblioteca comunale di Casoria, alle ore 10.30. Saranno presentati insieme due libri: “Forse non tutti sanno che il grande Napoli” sulla storia azzurra e “Nel suo piccolo anche Marangio si incazza”, un volume umoristico. Calcio e teatro a confronto, aneddoti sulla squadra e scritti esilaranti in un incrocio tutto da gustare. Da un lato il quinto lavoro di Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro, edito dalla Newton Compton Editori (pagg. 353, euro 12), ovvero una raccolta di racconti inediti e di aneddotica sul Napoli dalle origini ai giorni nostri. Sono raccontati gli stadi e le sedi del Napoli, le storie dei grandi colpi di mercato, quelli riusciti (da Jeppson a Savoldi, da Maradona a Cavani) ma anche quelli sfumati (Riva, Pelè, Meroni, Vialli e tanti altri), i record, i premi e le maglie storiche, gli stranieri e i napoletani che hanno vestito la maglia azzurra.

Dall’altro il primo libro del brillante autore comico Lello Marangio, scritti e battute straordinarie sulla sua vita da diversamente abile, un approccio divertente e divertito, non senza momenti emozionanti e di riflessione, al mondo dei disabili di colui che firma le battute, i soggetti teatrali e gli sketch di Peppe Iodice, Lino Barbieri e Lucio Pierri. Il libro, edito dall’Aias di Casoria non si acquista ma dando un (doveroso) contributo all’associazione italiana assistenza spastici (sezione Casoria) si possono ritirare i volumi.

Appuntamento da non perdere sabato 17 alle 10.30: con gli autori e i relatori Carlo Cristarelli e Ludovico Silvestri anche ex azzurri, quali Pasquale Casale e Gigi Pavarese, e comici del calibro di Enzo Fischetti.

