De Napoli: “Mi aspettavo qualcosa di più da questo Napoli”

Nando De Napoli, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte



” Da due, tre anni il Napoli sta facendo bei campionati ma alla fine abbiamo vinto soltano due coppe italia. Quest’anno mi aspettavo qualcosa in più, sono un pò deluso, speravo in una reazione già a Milano. Per il Napoli ora che è a -4 dalla Juve è difficle recuperare, è dura, ma servirà anche un pò di fortuna e sperare che i rivali perdono punti per strada. Sarri dovrebbe far ruotare un pò di più la rosa ma meglio di lui nessuno conosce i calciatori, mi fido” .

