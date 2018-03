Jorginho ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky nel pre partita di Napoli-Genoa:

“Sinceramente ieri abbiamo visto il primo tempo della Juve a cena, poi siamo andati in camera e non ci ho più pensato. In ogni caso è più importante guardare alla partita di stasera contro il Genoa. Se le vinciamo tutte vinciamo lo scudetto? Dobbiamo viverla come una motivazione e non come una pressione”.

