18 marzo, il Genoa ricorda una data storica per il club

I rossoblu nel 1992 sbancarono Anfield Road e ottennero le semifinali di Coppa Uefa.

Chi ha almeno 30 anni e vive di calcio non può non ricordare la splendida cavalcata del Genoa nella Coppa Uefa del 1992, con la storica impresa in casa del Liverpool nei quarti di finale. I rossoblu vinsero 2-1 la gara di ritorno, primo club italiano a vincere ad Anfield Road, e conquistarono le semifinali della competizione. Una data entrata nella storia del calcio italiano e del club rossoblu, che lo ricorda ad ogni anniversario (anche oggi su Twitter): una data piuttosto fortunata. Attento Napoli.

📌 Era il 18 marzo del 1992. ⚽ In questo giorno il Grifone realizzò un’impresa storica nello stadio di Anfield Road. 🇬🇧 #LiverpoolGenoa pic.twitter.com/oNBTQ6t9Oh — Genoa CFC (@GenoaCFC) 18 marzo 2018

