Albiol, il padre: “Napoli squadra della vita di Raul, vorrei chiudesse lì la carriera”

Il padre del difensore azzurro, Miguel Albiol, ha parlato ai microfoni di Radio CRC all’interno di “Si gonfia la rete”.

“Seguo il Napoli ogni giorno, non solo quando gioca, mi informo su come sta la squadra sempre. Il gruppo azzurro è molto unito, per raggiungere l’obiettivo servono prima uomini e poi calciatori. Continuando a lavorare in questo modo lo scudetto può arrivare, ma è lo spirito d’unione ciò che mi colpisce.

Raul mi parla molto bene di questa squadra e del lavoro che svolge quotidianamente con Sarri. Il Napoli è la squadra della sua vita, ha lasciato il Real Madrid per il Napoli e questo la dice lunga. Raul sta benissimo, nella squadra e nella città che è fantastica e da padre sono ovviamente felice che stia bene. La gioia più grande sarebbe vedere finalmente i napoletani gioire per lo scudetto che è atteso da tanti anni. Ho avuto modo di vivere i tifosi azzurri e non voglio mancare di rispetto a tutti gli altri, ma per me rappresentano la tifoseria più bella d’Italia.

Sentiamo ogni giorno la sua mancanza, ma siamo felici di vederlo allegro e felice a Napoli perché sappiamo che sta bene. Magari la sente anche qualcuno al Mestalla, ma non spetta a me giudicare quest’aspetto.

Raul Albiol a Valencia a fine stagione? Non mi è arrivata nessuna indiscrezione. Lo scorso anno se ne parlava, si diceva anche di un pre-contratto, ma quando leggevo quelle notizie pensavo a pure invenzioni, perché non ne sapevo nulla. Quest’anno dico la stessa cosa anche perché se ci fosse qualche possibilità, immagino che ne saprei qualcosa. Raul a Napoli sta benissimo, lo ripeto, e siamo felici che resti lì. Fosse per me, dovrebbe chiudere la carriera in azzurro!”.

Comments

comments