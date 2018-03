Come riporta l’edizione odierna de Il Resto del Carlino, pare che l’interesse del Napoli per Verdi sia ancora vivo, con il Bologna che ha bisogno di cedere per far cassa.

Il Napoli sarebbe ancora interessato a Simone Verdi e il Bologna pare essere disposto a cederlo. A riferirlo è l’edizione odierna de Il resto del Carlino, secondo il quale il club emiliano ha bisogno di fare cassa, cedendo 3-4 pedine. L’ex Empoli sarebbe seguito anche dalla Roma, ma il Napoli resta una delle possibilità.



