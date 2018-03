Pedullà: “Sarri rinnova? Servirà un grande mercato”

Alfredo Pedullà ha parlato del Napoli ai microfoni di Sportitalia:

“Per il rinnovo di Sarri devono convergere due strade, quella relativa all’ingaggio e quella delle garanzie tecniche. Il problema tecnico c’è, il Napoli ha già perso un giocatore come Reina, ed hanno le clausole calciatori come Mertens e Albiol. Quindi c’è la necessità, in vista della prossima stagione, di fare un grande mercato. Attualmente la situazione è in stand by, il suo “sì” attualmente è complicato, perché il tecnico è concentrato sul campionato. Per lui c’è un interesse del Monaco, ed il Chelsea è alla finestra. Giuntoli fa da garante, vedremo se dopo Pasqua ci sarà la fumata bianca”.

