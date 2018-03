Ugolini: “Hysaj da valutare, ma non sembra grave. Hamsik? Giocherà Zielinski”

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli delle ultime da Castel Volturno sulle condizioni di Elsed Hysaj e di Marek Hamsik.

“Hysaj non è acnora arrivato a Castel Volturno, non sembra così grave la situazione come si credeva fino a poco fa. Aspettiamo la valutazione che arriverà nel pomeriggio ma c’è un clima di ottimismo. Resta comunque in dubbio per la partita contro il Sassuolo.

Hamsik? Non verrà rischiato anche perché Zielinski è il dodicesimo titolarissimo. E’ un cambio indolore. Chiaramente il capitano è da valutare, così come Hysaj. Tutto va gestito con la massima attenzione, chi scende in campo deve essere al 100% della condizione. Le scelte che farà Sarri saranno orientate in questo senso, è un momento delicato anche dal punto di vista della gestione soprattutto perché ora c’è il rientro dalle nazionali. Non sarà facile con il Sassuolo che non naviga in buone acque”.

