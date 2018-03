Allegri: “Il nostro obiettivo è il campionato, da lunedì si pensa al Real”

L’Allenatore della Juventus, Massimilano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan:

Il mio primo pensiero è rivolto a Mondonico e alle famiglie vittime della tragedia di Livorno.

Chiellini sta bene, Cuadrado domani torna a disposizione e sarà in panchina.

Siamo ancora arrabbiati per i due punti lasciati a Ferrara, ci siamo giocati un bonus, adesso arriva un Milan che viene da cinque vittorie, al Real Madrid ci penseremo da lunedì.

Con il Real dobbiamo avere l’ambizione di batterli, ma il nostro obiettivo è il campionato.

Chiellini riposa in vista del Real? No, Chiellini domani gioca, la partita importante è domani. Da che giocavamo a +7 dal Napoli con una partita in più adesso rischiamo di giocare a -1. Il Napoli ha solo il campionato e si giocherà tutte le sue chance per vincerlo, anche perchè sanno anche loro che l’anno prossimo sarà più difficile vincerlo, per noi è uno stimolo importante.

Bonucci? Per lui sarà una serata speciale ed una partita speciale, ha dato tanto alla Juventus e la Juventus ha dato tanto a lui, quest’estate ha fatto la sua scelta da professionista ed avrà avuto le sue ragioni per farlo. Quando è andato via si diceva che la nostra difesa si era indebolita, ma sono cresciuti molto Benatia e Rugani. Nessun rancore, la decisione che presi contro il Porto era per il bene suo e della squadra.

