Ibrahimovic su Juve-Milan: “Allegri è molto bravo, ma in guerra mi porto Gattuso”

In occasione della presentazione ai Los Angeles Galaxy, la sua nuova squadra, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche della partita di stasera tra Juventus e Milan:

“Spero che Juve-Milan sia una bella partita. Allegri sa cosa deve fare per vincere, ha vinto con il Milan e sta vincendo con la Juventus, quando l’ho conosciuto io era un allenatore giovane, adesso ha più esperienza e ha fatto grandi cose.

Gattuso l’ho avuto come compagno, nessuno deve spiegargli come deve vincere perché lo sa bene, ha tanta fame e sta facendo grandi cose, sono contento per lui perché mi piace come persona e come giocatore, ti stimola e ti dà tanto in campo e fuori. Se devo andare in guerra lui è un uomo che porto con me, non ce ne sono tanti come lui, è sempre al tuo fianco se ne hai bisogno”

Comments

comments