Gattuso: “Risultato bugiardo, dovevamo concretizzare meglio”

Rino Gattuso ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni al termine di Juventus-Milan:

“Sarebbe facile parlare della qualità dei cambi, non abbiamo scuse. Dovevamo fare di più, soprattutto nel secondo tempo non abbiamo sfruttato bene 4/5 ripartenze. Dobbiamo alzare l’asticella, queste partite ancora non riusciamo vincerle, forse soffriamo anche a livello fisico. Comunque è un risultato molto, molto bugiardo. Ci aspettavamo una partita così da parte loro, poi se entrano giocatori come Costa e Cuadrado devi essere sempre una macchina perfetta. Il rimpianto è quello di non aver concretizzato perché la Juventus solitamente non concede così tanto in campo aperto.

Sarebbe facile dire che a determinare tutto sono stati i cambi, ma non è così. Se non riesce a reggere l’urto contro giocatori come Costa, Cuadrado, Khedira negli ultimi minuti l’organizzazione non basta, serve più fisicità. La differenza tra Milan e Juve in questo momento non è nella tecnica, ma nella fisicità.

Devo lottare per la Champions League, non pensavo al pareggio e infatti ho messo le due punte. Ho pensato diverse volte che si potesse vincere, in particolare dal 60′ al 75′, poi è vero che loro ci potevano mettere in difficoltà, ma anche noi lo abbiamo fatto con loro. Poi ho tolto Biglia per paura che prendesse un altro cartellino, ma la partita non l’abbiamo persa per i cambi, ma per le occasioni perse.

A me brucia essere qui, dopo una partita così, a commentare una sconfitta, sono qui con una faccia da ebete a sorridere. Alzare l’asticella? L’asticella si alza quando soffri e non guardi per terra come ha fatto Calhanoglu, ma alzi il culo e vai a inseguire Cuadrado. Sono arrabbiato per queste cose. Poi resta la buona prestazione, ma anche la sconfitta. Se vogliamo diventare grandi questi errori non si devono fare, ma bisogna correre”.

