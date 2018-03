Allegri: “Bravi a portare la gara a casa”

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Juventus-Milan:

“Importante tornare alla vittoria con il Milan che sta bene. Abbiamo segnato, poi ci siamo fermati. Bravi i ragazzi a portare la gara a casa, uno scontro diretto, è stato importante prendere punti sul Napoli. Quando giochi una gara di calcio, devi capire i momenti della partita, i ragazzi che sono entrati hanno fatto bene. C’e voglia di arrivare in fondo, abbiamo 78 punti, che sono tantissimi, ma dobbiamo continuare così.

Bonucci? E’ tornato e ha segnato, bene per lui, ma noi abbiamo vinto, meglio di così non potevamo immaginare. Ho tenuto in campo Khedira perchè ha uno spessore che gli permette di capire i momenti della gara. A Ferrara ci voleva un giocatore intelligente come lui. A volte sembra lento oppure sbaglia, ma poi i giocatori come lui vengono fuori. Ha caratteristiche diverse da Matuidi, avevo bisogno di uno come lui.

Cuadrado? Rientrato bene, mi sono anche meravigliato, a volte entrando dalla panchina non giocava bene, Douglas da sinistra ha fatto ottime cose. La quota scudetto è a 99 punti perchè il Napoli può arrivare a 98, mancano ancora otto gare, quindi ne dobbiamo vincere sette. Abbiamo gli stessi punti di domenica scorsa con una gara in meno, dobbiamo continuare partita dopo partita, alle tre andremo a Benevento per cercare di vincere. Il Real è la più forte, vantaggi ne hai pochi, li devi prendere, loro con tre passaggi vanno in area e quindi devi essere bravo”.

