Ambrosini: “Il Napoli ha un problema dal punto di vista mentale”

Nel salotto di Sky Club si discute del pari del Napoli contro il Sassuolo:

Fabio Caressa: “Il Napoli le sue occasioni le ha avute”.

Massimo Mauro: “Koulibaly e Jorginho hanno commesso errori per le pessime condizioni del campo. Callejon e Mertens erano stanchi, Mertens probabilmente ha avuto un po’ di acido lattico nelle gambe. Giocare prima non ha portato fortuna”.

Beppe Bergomi: “Il Napoli è andato in sofferenza. Un buon punto per come si è messa la partita, diamo merito anche al Sassuolo”

Massimo Ambrosini: “Il Napoli ha creato tante palle gol. Con Milik ha rischiato anche di vincere la partita. Forse oltre alla stanchezza fisica c’é stato anche un intoppo mentale”

Gianluca Vialli: “Il Napoli attacca alle spalle gli avversari, il Sassuolo quindi è andato di ripartenza”.

Stefano De Grandis: “Tanti errori di Koulibaly, condizioni del campo non buone. Il Sassuolo sembrava il Napoli”.

