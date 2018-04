Silver Mele in esclusiva: “Al Napoli è mancata brillantezza e lucidità, si riprenderà”

Il collega di Canale 8, Silver Mele, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni:

Che atmosfera si respira a Benevento dopo la bella vittoria con il Verona? “Ambiente molto carico, il Benevento ha fatto una grande prestazione, 70 % di possesso palla, Verona annichilito. Bisogna dare i meriti a De Zerbi perchè questa squadra gioca a calcio e arriva alla sfida con la Juventus nel migliore dei modi. Contro la Juventus neanche un ago riuscirà ad entrare al Ciro Vigorito, ci sarà il pienone come con il Napoli. Salvezza? E’ veramente imposibile, anche se Diabatè ha detto che ci crede ancora, ma in maniera oggettiva e obiettiva ci vorrebbe un miracolo”

Come reagirà la Juventus dopo la brutta sconfitta con il Real? “Le idee ed il bel calcio vengono sempre fuori, così come sono venuti fuori i limiti della Juventus contro un grande Real Madrid. Il Napoli lo scorso anno contro il Real nei primi tempi li aveva fatti tremare. La Juventus è stata contro il Real quella che vediamo in campionato, una squadra con poche idee che vince grazie alle individualità, in Europa senza organizzazione è molto più complicato. Calo mentale? Non credo che la Juve abbia un calo mentale, sarà sicuramente arrabiatissima e cosciente di aver perso la champions, quindi si concentrerà sul campionato. Il Benevento a differenza della Spal è una squadra che vuole fare calcio, e questo paradossalmente potrebbe essere un vantaggio per la Juventus”

Calo mentale o fisico del Napoli? “Sicuramente mentale, se si fa il paragone con il girone di ritorno dello scorso anno è evidente, il Napoli l’anno scorso era così distante dalla Juventus che giocava con le briglie sciolte, divertendosi, oggi invece ci sono le pressioni. Al Napoli stanno mancando i goal, Mertens e Insigne non segnano da 3 partite, ma le occasioni ci sono state, sono mancate brillantezza e lucidità. Comunque nessuno mi farà cambiare idea, le partite della Juventus contro Cagliari, Fiorentina e Lazio sono state decisive, la Juve si è ritrovata 9 punti, quindi 6 in più rispetto a quelli che avrebbe meritato, quando si va così veloci ed il campionato è così equlibrato questi punti fanno la differenza. Io penso che comunque il Napoli si riprenderà, la partita di San Siro con il Milan sarà lo spartiacque. “

Milik titolare nelle prossime partite? Capiterà ma non penso contro il Chievo. Con il Sassuolo io l’avrei fatto entrare molto prima perchè Mertens faceva fatica. Milik può essere l’arma in più per il Napoli, credo che Mertens debba rifiatare”

Per il dopo Reina, chi ti piace di più tra Leno, Perin e Rui Patricio? “Preferisco Leno, con tutte le difficoltà del caso perchè è un portiere appettito da tanti club internazionali. Sugli altri non mi esprimo, però spero solo che il Napoli intervenga per tempo, non vorrei ritrovarmi a Dimaro senza il portiere titolare”

