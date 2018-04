Hamsik vuole tornare in campo. Occasione per Chiriches e Diawara

Il capitano azzurro è pronto a caricare i suoi compagni e spingerli alla vittoria

Hamsik tornerà in campo contro il Chievo dopo esser stato fuori per problemi muscolari e di salute col Sassuolo. All’inizio girava voce che il capitano potesse ancora dare spazio a Zielinski ma lui non vuole stare più in panchina. La catena di sinistra del Napoli è oramai quella più consolidata e forte ma senza Hamsik qualcosa non gira nel verso giusto e quindi dentro di nuovo il capitano azzurro. Per vincere serve anche lui e per riprendere il ritmo in campo post operazione deve soltanto giocare. Da quanto riporta ‘Il Roma’ Albiol e Jorginho entrambi squalificati saranno sostituti da Chiriches e Diawara, per il resto invece scenderà la formazione tipo con ancora Mertens al centro dell’attacco e Milik scalpitante in panchina.

