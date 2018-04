Botta e risposta Mauro-Rizzoli: “Il VAR mi fa ca**re”

Nel corso di Sky Calcio Club è intervenuto Nicola Rizzoli ed ha spiegato in sintesi quello che è il protocollo del VAR:

Sul rigore dato a Higuain: “Il VAR deve intervenire quando ci sono degli errori evidenti, questi sono episodi soggettivi dove non può intervenire il VAR.”

“Nel caso del primo rigore il VAR può intervenire perchè si tratta di una svista arbitrale.

C’è un protocollo internazionale che dobbiamo seguire, l’obiettivo del VAR è quello di eliminare gli errori gravi, a me avrebbe fatto comodo.”

Massimo Mauro controbatte:” Il VAR toglie potre all’arbitro, ad esempio Irrati era uno che faceva giocare, da quando durante Roma Inter non è andato a rivedere l’episodio del rigore di Perotti non è più tranquillo. Poi nel derby viene fischiato un furigioco di Icardi che non c’è, poi viene annullato il goal di Icardi in fuorigioco di un’unghia”

Immediata la risposta di Rizzoli: “Innanzitutto Icardi era in fuorigioco di un piede e non di un’unghia, dunque giusto annullare il goal. Inoltre come ho già detto l’obiettivo del VAR non è rendere perfetto il calcio perchè sarebbe impossibile, resteranno sempre dei casi soggetti all’interpretazione dell’arbitro, il VAR ha l’obiettivo di intervenire solo nei casi chiave”

Mauro poi sbotta: “Non riuscirai mai a convincermi, il VAR mi fa cagare”

Comments

comments