Scozzafava: “Ingenerosi i fischi ad Insigne e cori contro il Presidente”

Monica Scozzafava, giornalista corriere del mezzogiorno, è intervenuta a Radio Marte“

“46 mila spettatori per Napoli- Chievo è inaspettato. Il San Paolo è arbitro di una scelta del campionato e non delle competizioni europee. Ma è stato anche un San Paolo che fischia e va via prima del fischio finale. Se il Napoli vincerà lo scudetto il merito sarà dato a Sarri e la squadra ma se il Napoli perderà l’unico colpevole sarà De Laurentiis. Non capisco perchè prendersela con il presidente, nemico storico, spesso fischiato. Per uno scherzo del destino però la partita col Chievo è stata decisa da due forze fresche messe in panchina da De Laurentiis. I fischi ad Insigne sono stati ingenerosi, lui è l’unico dei tre che è calato meno, e ci sta un gesto di stizza dopo l’errore ma non ci sta dopo il goal di Milik, certe cose bisogna evitarle” .

