Trevisani: “Il Napoli deve tornare ad essere frizzante”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Crc nella trasmissione ‘Si gonfia la rete’



“Sono rimasti 3 mostri del calcio in Champions oltre alla Roma. Certo, tutto può succedere anche perché delle 3 la Roma ha pescato il Livepool che è la meno forte, ma non per questo la più semplice da affrontare dal punto di vista tattico, anzi credo possa mettere in grossa difficoltà la squadra di Di Francesco. Il ritorno in casa non è esattamente una buona notizia visto quanto ha fatto il Liverpool a casa del Manchester City.

Credo che disputare una Champions del genere possa aiutare la Roma in campionato dando una carica ulteriore.

Non credo ci siano tanti posti migliori di Napoli dove Sarri possa andare per un discorso di lingua e identikit. Poi, se il Napoli riuscirà a migliorare ulteriormente la rosa, può davvero provare a migliorare lo score in campionato ed in Champions.

Collina non credo che vada dagli arbitri a chiedere di penalizzare le italiane, ma le nostre grandi in Italia, diventano piccole in Europa. E’ più facile fischiare un rigore a favore di una grande che ad una piccola, ma questo vale in Italia e in Europa.

Mi aspetto che il Napoli dia un senso a ciò che ha fatto in 8 mesi. La vittoria sul Chievo deve essere collegata a Milan-Napoli e adesso il Napoli deve, anche per suoi tifosi, fare una grande partita. Questo non vuol dire vincere il campionato, ma il Napoli deve tornare ad essere quello bello e frizzante”.

