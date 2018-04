Bonfanti: “Il Milan è scarico”

Francesco Bonfanti, caporedattore di 7 Gold, è intervenuto a Radio Marte

“Domani ci saranno tantissimi tifosi del Napoli a San Siro tanto che sembrerà giocare al San Paolo. Il Milan sembra un pò scarico a livello mentale, hanno perso un pò di speranze per la Champions. Gattuso è vero che ha dato anima e gioco a questa squadra però ci sono in particolare due giocatori scarichi, Bonaventura e Suso. Tutto ciò dato dal fatto il Milan dall’inzio del 2018 ha rincorso e corso tantissimo per raggiungere la zona Champions. Senza l’energia di Suso e Bonaventura la manovra dei rossoneri è prevedibile e macchinosa, in più avranno una difesa rivoluzionata composta da Zapata e Musacchio che quest’anno hanno fatto le comparse. L’unico dilemma per Gattuso sarà il centravanti anche se Kalinic è galvanizzato dal goal” .

