Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium, commentando l’episodio del rigore dato contro la Juventus in Champions League:

“Posso solo dire che in Italia quel rigore a favore non l’avrebbero mai dato al Torino, mentre non l’avrebbero mai dato contro proprio alla Juventus. A noi è successo tante volte, ci siamo abituati”.

