FOCUS – Meglio essere elogiati da Gattuso che da Guardiola, ma ora occhio a questo Milan

Durante la sua conferenza stampa, Gattuso ha speso diverse parole per elogiare il lavoro di Sarri

Le parole di Gattuso probabilmente hanno un valore diverso rispetto a quelle pronunciate da altri allenatori. Da sempre, infatti, il mastino calabrese è noto per la sua schiettezza e per i suoi modi un po’ rudi ma sempre sinceri:

“Con Sarri c’è tanto materiale da imparare. Noi sappiamo cosa fa il Napoli, quelle quattro cose che però ti fanno venire il mal di testa. Dobbiamo essere pronti a livello tattico, fisico e tecnico, dovremo fare una grande prestazione. Mi piace il palleggio che fanno, lo fanno sempre con una finalità, sanno quello che devono fare. Hanno una grande organizzazione e i movimenti della linea difensiva sono meravigliosi da guardare. Ha tutto un senso nella manovra del Napoli. Si vede che c’è organizzazione”.

E’ per questo che gli elogi dell’allenatore del Milan, paradossalmente, dovrebbero assumere ancor più valore di quelle di Allegri (scaramantiche come nella miglior tradizione partenopea) e quelle di Guardiola, spesso accusato di essere fittiziamente innamorato del calcio di ogni avversario che incontra.

D’altra parte, sembra evidente come Gattuso abbia preparato bene questa gara, come d’altronde capita a tutti coloro che debbano affrontare la squadra di Sarri. Il Napoli infatti, nonostante un ultimo periodo di appannamento, rimane una delle migliori compagini in Europa per organizzazione e gioco di squadra. Il Milan incarnerà quindi la personalità del proprio tecnico, cercando di asfissiare gli interpreti partenopei e bloccare le reti di passaggio. Proverà a limitare il gioco degli azzurri, cercando di colpire con foga al momento giusto.

Al Napoli servirà tanta lucidità, oltre alla tecnica, per uscire vincitore da una partita chiave nello scontro a distanza (ancora per poco) contro la Juventus. L’ennesimo snodo fondamentale di un campionato ancora da scrivere.

