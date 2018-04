Sott’ E ‘Ngopp: Fine dei giochi? Il Napoli merita comunque il nostro rispetto

Ecco i Flop e i Top della nostra redazione dopo la partita tra Milan e Napoli

FINE DEI GIOCHI?: Non basta un Napoli diligente e ordinato per battere il Milan e proseguire una lotta scudetto che era già compromessa da tempo. Sono adesso ridotte all’osso le possibilità della copmagine di Sarri, sotto tono da più di qualche settimana e adesso a rischio di non giocarsela nemmeno nelle ultime giornate che rimangono. Sarebbe un peccato, perché la squadra lo meriterebbe.

SPRECATA: Avevamo parlato, recentemente, di un’altra chance per Sarri di far rifiatare Mertens. Nelle condizioni attuali il belga non è in grado di far girare l’attacco, ma soprattutto non fa sentire la propria presenza in area. Uno dei pochi limiti del tecnico in tuta è sempre stato quello di avere la testa dura. Questa volta potrebbe essergli stato fatale.

CONTENTINO: Alla luce di un pareggio tutto sommato giusto, nonostante il Napoli abbia creato più dei diavoli, è opportuno sottolineare il momento opaco degli azzurri che dura da troppo. Una stagione lunghissima con pochi uomini a disposizione iniziava a farsi sentire da qualche tempo, e l’unico “contentino” è che il probabile atto finale non si sia concretizzato in una partita balorda in casa col Chievo, ma in una trasferta difficile contro un ottimo Milan.

CONCENTRATI: A Milano vincono le difese, e le occasioni nitide create da entrambe le squadre si contano sulla punta delle dita. Merito di una partita giocata con grande attenzione da una parte e dall’altra. Nonostante alcuni errori di impostazione, Albiol e Koulibaly hanno retto bene le tante palle sventagliate nell’area partenopea: è l’ennesima dimostrazione di un gruppo che anche quando stenta davanti rimane solido e compatto dietro.

100 MILIONI: Gigio Donnarumma compie una parata impossibile, forse la più bella del campionato. Al minuto 93 arriva infatti l’occasione d’oro per Milik, che stoppa e calcia anche bene, ma poi vede la rete che sarebbe valsa tre punti stoppata dall’intervento in anticipo dell’estremo difensore rossonero. Improvvisamente, per il giovane portiere campano, 100 milioni sembrano una cifra tutt’altro che esagerata.

RISPETTO: Il punto ottenuto dalla trasferta di San Siro figura verosimilmente come un addio ai sogni di rimonta sulla Juventus, ma scorporato dal contesto rimane l’ennesimo risultato positivo in terra milanese. Un promemoria per non dimenticare che il Napoli, attualmente in difficoltà, è rimasto per un altro anno tra le big indiscutibili della Serie A. Una crescita costante che, a prescindere dal piazzamento, merita rispetto.

