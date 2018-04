Donnarumma a Sky: “La parata su Milik tra le migliori che ho fatto”

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli:

“La parata su Milik l’ho già archiviata, si va avanti. Abbiamo l’obiettivo Europa da raggiungere. E’ stata una delle più belle parate che ho fatto in questi pochi anni di carriera. Da lì un pochino bisogna anticipare, è vicinissimo, sono stato bravo a portarlo dalla mia parte ed a fare una grande parata Saranno mesi tranquilli, non penso al mercato, non penso a nulla. Do tutto per questa maglia e basta.

Mi dispiace davvero tanto per i cori subiti dai tifosi del Napoli, non ho mai detto mezza parola fuori posto contro Napoli. Anzi, sto sempre con il fiato sospeso perché spero che vincano. Io amo questa città, e non so perché i tifosi mi facciano dei cori del genere. Simpatizzo per il Napoli, è la squadra della mia città: non ho niente contro questa squadra e questi tifosi, non so che dire.

Con Reina siamo amici, ci siamo abbracciati. Non abbiamo parlato né di mercato, né di futuro, né di niente. Ci siamo fatti i complimenti: spero che possano lottare ancora per la corsa Scudetto. Ci siamo abbracciati, salutati e detti arrivederci”.

