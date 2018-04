Chiariello: “Rocchi peggior arbitro del mondo. Se il Napoli si risveglia e batte la Juve..”

“Se il Napoli si risveglia e batte la Juve a Torino, tutto potrà ancora accadere per lo scudetto. Sto parlando di ipotesi estrema, ma perché non credere in un miracolo? Tutto ricordiamo della fatal Verona o dell’Inter di Ronaldo all’Olimpico.

Rocchi è una scelta obbligata ma terribile, dato che lo considero il peggior arbitro del mondo non per le sue qualità, anzi è molto bravo, ma perché appartenente a quell’ondata di profili sospetti. Rocchi è stato letale in moltissime occasioni per il Napoli. L’Allianz Stadium chiuso ai napoletani è una tipica decisione all’italiana, una vera e propria discriminazione”.