Allegri: “Crotone più importante del Napoli. Basta parlare di Madrid”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Crotone-Juventus.

“Tra le due partite che ci restano in settimana, credo che la più decisiva sia quella di domani perché comunque arrivare con sei punti di vantaggio allo scontro diretto è importante. Poi dopo il +6 di domenica ho sentito parlare già di scudetto. Ma finché la matematica non interviene bisogna continuare a vincere. Il Crotone sta bene e che in casa sa far bene, è complicato fare risultato, servirà pazienza e velocità. I ragazzi hanno dato una bella risposta dopo Madrid. Il Napoli ha solo il campionato, faranno di tutto per riaprirlo.

Benatia-Crozza? Meglio stare zitti ora e pensare al campionato. È una settimana che si parla di Madrid, poi è sempre difficile giudicare dall’esterno. Ora dobbiamo tenere il profilo basso per centrare i due obiettivi da centrare, perché queste cose fanno soltanto disperdere energie. Fuori dal campo qualunque cosa non ci deve toccare, anche perché non si risolvono i problemi così.

Barzagli è a disposizione, Pjanic sicuramente no. Gli altri ci sono tutti, devo valutare Bernardeschi se riportarlo o meno in gruppo. Higuain se sta bene domani gioca, non mi interessa della diffida. La partita da vincere è domani, non quella col Napoli di domenica. Benatia? Le multe le fa la società eventualmente. Chiellini domani avrà un turno di riposo, quindi giocherà. Domani gioca Szczesny. La serata di Madrid ha fatto bene a Gigi, gli ha dato una scarica di adrenalina di cui aveva bisogno, i grandi campioni vivono anche di questi momenti.

La Juventus ha fatto 84 punti e non abbiamo ancora vinto il campionato, il Napoli può fare il proprio record di punti ed è ancora là, è chiaro che abbiano più pressione perché è l’unico obiettivo che resta per loro, Mancano sei partite e dobbiamo fare quattro vittorie, è l’unico calcolo da fare. Noi abbiamo un calendario difficile come il Napoli, dobbiamo fare un passo alla volta, cominciando dalla vittoria col Crotone. Settore ospiti aperto? Non ne ero a conoscenza. In Italia bisogna raggiungere una certa maturità perché i tifosi ospiti possano partecipare ad ogni trasferta”.

Comments

comments