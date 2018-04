Sky, Insigne: “Abbiamo grande forza e tanto cuore. A Torino vinca il migliore”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo sull’Udinese.

“Bello stare a -4 ma non abbiamo fatto ancora nulla, se non il nostro dovere conquistando i tre punti. Godiamoci questa vittoria e prepariamoci alla prossima partita. A volte si vince anche non giocando benissimo: noi abbiamo una grande forza e un grande cuore; è normale non essere sempre al 100% dopo tante partite ma è importante non mollare. Sono felice per la vittoria, ora andiamo a Torino con la testa giusta: può segnare anche Reina, l’importante è vincere. Si gioca 11 contro 11, che vinca il migliore”.

