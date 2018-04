Corbo: “Il Napoli deve crederci, spero sia una partita piena di entusiasmo”

Antonio Corbo, giornalista de la ‘Repubblica’, è intervenuto a Radio Marte

“Se la formazione la fa Sarri e la farà lui, uomo di grande intelligenza, giocherà col 4- 3- 3 con Mertens dal primo minuto. Se ascolto la mia testa che non capisce di calcio giocherei col 4- 2- 3- 1 con baricentro più basso. Il Napoli negli ultimi tempi, inutile nascondersi, è apparso stanco ma può essere una stanchezza mentale o fisica non lo sappiamo. Chi per professione fa il giornalista, non solo sportivo, deve pensare sempre ad un mondo migliore, io per professione sono portato a vedere sempre le cose positive quindi non perchè la Juve è più potente i tifosi non possono sognare. Spero sia una grande partita, giocata con entusiasmo. Alla fine del campionato comunque vadano le cose dovranno essere i calciatori a ringraziare i tifosi e non viceversa” .

