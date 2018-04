Gianni Di Marzio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“L’Udinese ieri ha fatto una grande prestazione ma il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Il Napoli non perde prorpio dalla partita dell’andata contro la Juventus. Gli azzurri ieri sera erano felicissimi e carichissimi, hanno fatto il giro del campo. Andranno sicuramente a Torino per giocare a mille, certo la Juventus è una squadra forte ma non dobbiamo temerla. Dobbiamo ringraziare questo Napoli” .

