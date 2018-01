Gli azzurri hanno già esordito in un nuovo anno al San Paolo in questo giorno, fu 1-1 col Foggia nel 1994.

17°giornata – Serie A 1993/94

NAPOLI-FOGGIA 1-1 (0-1)

Reti: 28′ Roy, 50′ Bia.

NAPOLI: Taglialatela, Ferrara, Gambero, Bordin, Francini (74′ Nela), Bia, Di Canio, Pecchia, Fonseca, Thern (84′ Policano), Di Canio. All. Lippi

FOGGIA: Mancini, Nicoli (52′ Mandelli), Di Bari, Chamot, Caini, Seno, Di Biagio, De Vincenzo, Roy, Cappellini, Bresciani. All. Zeman

–