27 il numero magico che realizza i sogni dei napoletani

I numeri, tra scienza e magia regolano il mondo e regalano sogni.

27 sono i punti ancora in palio in Serie A. 9 partite, se il Napoli dovesse vincerle tutte sarebbe scudetto e questo è noto, quello che non tutti sanno è che il numero magico è nascosto nelle pieghe del simbolo della SSCN.

La scoperta di un allievo della Facoltà di Ingegneria di Napoli che è situata a pochi passi dallo Stadio San Paolo. Lo studente ha preparato l’esame di “Controllo dei Robot” simulando, attraverso modelli matematici, i movimenti di un robot manipolatore, lungo il perimetro di una figura, scelta a piacere ma che prevedesse almeno 7 punti di contatto.

Il ragazzo, però, non si è accontentato e ha fatto la scelta più difficile: il simbolo del Napoli che di punti di contatto ne prevede ben 27.

Strada tortuosa e difficile ma che finisce in trionfo: esame passato con 30 e lode. Un po’ come la storia del Napoli che per arrivare al successo è costretto a percorrere sempre la via stretta e lunga.

Il destino scritto nei numeri? Chissà! Non è vero ma ci credo.

