30 anni fa la bella vittoria del Napoli in casa della Fiorentina

Nel 1988 gli azzurri negli ottavi di Coppa Italia ribaltarono al Franchi la sconfitta dell’andata.

Il giorno 20 gennaio il Napoli ha giocato tredici partite, undici in Serie A, una in Serie B ed una in Coppa Italia, ottenendo tre vittorie e sette pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 3-1 a Firenze nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia 1987/88. Questa fu la formazione schierata dal mister Ottavio Bianchi: Garella, Bigliardi, Francini, Filardi, Ferrario, Renica, Careca (46′ Giordano), De Napoli (46′ Sola), Carnevale, Maradona, Romano.

–

I gol: 33′ Di Chiara, 50′ Carnevale, 72′ Renica, 81′ Carnevale.

–

Dopo aver perduto la gara d’andata al San Paolo per 3-2 (gol di Maradona, Carobbi, Onorati, Careca e Díaz), il Napoli seppe ribaltare la situazione nel ritorno a Firenze passando il turno. Il cammino in quella coppa Italia terminò nei quarti di finale per mano del Torino di Gigi Radice. La coppa tricolore, di cui il Napoli era detentore, la vinse invece la Sampdoria di Boškov.

–

A Firenze uno dei sedici gol azzurri di Alessandro Renica. Il difensore ha giocato 194 partite con la maglia del Napoli: 136 in serie A con 10 gol, 39 in Coppa Italia con 5 reti, e 19 in Europa con la rete alla Juventus nel derby italiano nella Coppa Uefa 1988/89.