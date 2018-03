6 anni fa il cappotto del Napoli al Cagliari di Larrivey

Nel 2012 gli azzurri batterono con 6 gol i sardi, in un anticipo giocato di venerdì a causa della Champions.

Il giorno 9 marzo il Napoli ha giocato tredici partite, tutte in Serie A, ottenendo quattro vittorie e cinque pareggi, con quattro sconfitte. Di queste ricordiamo la vittoria per 6-3 sul Cagliari nella gara valida per l’ottava giornata di ritorno della Serie A 2011/12. Fra le fila rossoblu anche Davide Astori, il calciatore scomparso proprio pochi giorni fa.

Questa fu la formazione schierata da Walter Mazzarri: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Aronica, Zuniga, Gargano (74′ Vargas), Inler, Hamšík (63′ Maggio), Dossena, Pandev, Lavezzi (59′ Cavani).

La sequenza dei gol: 10′ Hamšík, 19′ Cannavaro, 30′ Astori (autogol), 37′ Larrivey, 56′ Lavezzi (rig), 69′ Gargano, 77′ Larrivey, 84′ Maggio, 92′ Larrivey.

Dopo ventisei giornate quel Napoli era quinto in classifica alle spalle di Milan, Juventus, Lazio ed Udinese. Il Napoli chiuse poi quella stagione al quinto posto, qualificandosi per il preliminare di Europa League.

Uno dei sei gol al Cagliari fu segnato da Walter Gargano. Il centrocampista uruguaiano ha segnato 4 gol nelle sue 189 presenze in Serie A. Nessun gol nè in Coppa Italia (15 partite), nè in Europa (29), nè in Supercoppa Italiana (2).

