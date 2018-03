Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva preannunciato un incontro per Mercoledì coi tifosi azzurri tramite il social network Twitter. Oggi con un tweet ha confermato questo appuntamento. Ecco la conferma di De Laurentiis: “Domani appuntamento alle 15.30 in Italia, le 6.30 a Los Angeles, per rispondere alle vostre domande. Mi raccomando per tutte le domande usate come sempre #AskADL.”

