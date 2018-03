Abbiati: “Reina ci porterà qualità ed esperienza, ma Gigio resta”

Il Club Manager del Milan, Christian Abbiati, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita di Milan-Chievo:

“Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo proseguire questo cammino e cercare di risalire la classifica”, dice il club manager rossonero Christian Abbiati nel prepartita di Milan-Chievo.

Kalinic non convocato per scelta tecnica? Il mister è stato chiaro e vuole sempre il 100% in allenamento – puntualizza a Premium – Evidentemente non ha visto questo da Nikola e non l’ha portato. Ma Rino non è assolutamente un rancoroso, domani è un altro giorno. Kalinic è importante per noi”.

L’errore di Donnarumma contro l’Arsenal? “Appena finita la partita, l’ho preso subito in giro. Sa che non sarà il primo e neanche l’ultimo, ma ha fatto comunque una grande prova.

L’arrivo di Reina preclude una partenza di Donnarumma? Penso che Gigio rimarrà al Milan per molti anni anche perché meglio del Milan non c’è niente. E’ un patrimonio per la società, è un campione e ha solo 19 anni. Reina ci porterà qualità ed esperienza ma Gigio è tranquillo e lo sta dimostrando”.

Fonte: ANSA

