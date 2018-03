ABBRACCIATA COLLETTIVA 2018 – Ultramici per l’autismo

Questo week end sarà dedicato all’autismo.

Una forma di disabilità che colpisce i bambini in tenera età. Nella giornata mondiale dell’autismo ci sarà l’evento “Abbracciata collettiva” che nasce con lo scopo di avvicinare più persone possibili alla disabilità e in particolare all’autismo e ai disturbi mentali gravi.

ULTRAMICI saranno al fianco di questa iniziativa. Per la partecipazione è prevista un offerta libera.

L’abbracciata collettiva si terrà nei giorni 24 e 25 marzo 2018 in occasione della giornata mondiale dell’autismo, in queste province: Roma, Napoli, Firenze, Milano, Foggia, Treviso, Reggio Calabria, Siracusa, Brindisi e Alessandria.

L’evento consisterà in una maratona natatoria di 30 ore (dalle 07.30 del 24 marzo alle 13.30 del 25 marzo). Ogni partecipante potrà contribuire nuotando o semplicemente facendo una piccola donazione per questa importantissima causa.

Per saperne di più sulla abbracciata collettiva, CLICCA QUI.

