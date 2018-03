Accardi: “Confermare Sarri per dare continuità, ma non è certo che resti”

Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Le ultime dichiarazioni di Sarri possono avere due chiavi di lettura. La prima è che il tecnico ha ribadito di essere molto legato al Napoli e ai tifosi. La seconda è che se non si sentirà in grado di dare il 101%, andrà via. L’incontro con De Laurentiis è molto positivo, una conferma di Sarri vorrebbe dire continuità di lavoro e di percorso e dare una spinta a tutto l’ambiente. C’è da dire anche che in alcuni casi dei giocatori hanno detto di no al Napoli proprio per la presenza di Sarri, vedi il caso di Verdi a gennaio”.

