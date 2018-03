Accardi: “Spero che la maglia azzurra trionfi”

Beppe Accardi, ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte

” Juve e Napoli se la stanno giocando alla pari ma il Napoli deve guardare in casa propria, riunirsi e andare dritto al titolo. Il Napoli gioca sicuramente bene ma la Juventus è concreta. Gli azzurri dalla loro parte non hanno più impegni ma i bianconeri hanno 3 squadre per gestire stanchezza, pressioni e dolori. Io spero che a maggio vedremo trionfare la maglia azzurra. La questione Reina non darà fastidio al gruppo sono gli altri che vogliono rompere le scatole. Sarri ha sempre avuto problemi con i giornalisti ed una persona non la cambi a quest’età ma è un gran signore; a volte vengono utilizzate parole che non vogliono significare ciò che diciamo” .

