Ad Sassuolo: “Politano per ora resta. Ne riparleremo a giugno.”

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato in occasione di un’iniziativa in memoria delle vittime della Shoah.

Quanto le hanno dato fastidio le dichiarazioni di Sarri su Politano?

“Ricordarlo mi fa sorridere ancora, l’ho presa come una battuta, sono cose che non esistono e che ci fanno sorridere e divertire nello stesso tempo. Il Sassuolo ha la politica di non cedere i propri giocatori più importanti a Sassuolo, poi nel calcio può succedere sempre di tutto ma è la nostra storia, penso per esempio a quanto accaduto con la Juventus per Zaza e con la Roma per Defrel. Politano dovrà rendere al meglio perché a giugno, come ce ne sono state nello scorso, potranno esserci occasioni importanti per lui e ne riparleremo”.

Dal punto di vista mentale, ora Politano come sta? Gli avete promesso qualcosa?

“Promesse non ne facciamo, Politano deve essere un professionista e sono certo che lo sarà. Per qualche giorno può essere che possa sentirsi confuso, ma devono essere proprio pochi. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare della progettualità la nostra forza, a differenza di quanto viene fatto di solito nel mondo del calcio. Crediamo sia giusto e rispettoso nei confronti della società, dei compagni e dei tifosi tenerci stretti i nostri giocatori”.