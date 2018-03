Adem Ljajic: “Sabato proveremo a vincere – Tifosi, che sia una bella partita di calcio e niente altro”

“Sono in un buon momento personale, ma ciò che conta di più è il momento della Roma. Ci dobbiamo risollevare – Queste alcune delle dichiarazioni di Adem Ljajic ai microfoni di Sky – La Lazio – continua l’attaccante della Roma – è in un ottimo momento, ma al momento al secondo posto ci siamo ancora noi e ci vogliamo rimanere.

Facciamo pochi gol? Si, sapevano ci mancasse un calciatore alla Higuain, ma per il gioco che facciamo mandiamo a rete tanti calciatori, anche se da tanto non andiamo a segno con continuità. Speriamo già da sabato si possa tornare a farlo. Quella col Napoli è una gara importante, anche se per noi non decisiva. Proveremo a vincere.

Higuain? E’ un grande giocatore, uno di quelli che fa la differenza. Mi piace moltissimo vederlo giocare e segnare, ma ovviamente mi auguro non lo faccia sabato.

Messaggio ai tifosi? Che sia una partita di calcio e che ci si diverta tutti assieme.

