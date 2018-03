Adesso piangono a Torino: “La Spal prende a calci i campioni bianconeri”

Il portale tuttojuve.com accusa l’arbitro di non aver tutelato i giocatori della Juventus:

“C’e un po’ di rabbia in casa bianconera: a cosa serve acquistare campioni e portarli in serie A se poi questi possono essere presi a calci, fermati appena prendono la palla o presi a gomitate? A Ferrara, Leonardo Semplici ai suoi ha ordinato di fare fallo sistematico su Douglas Costa al primo scatto e spesso i calciatori ferraresi non sono stati ammoniti.

Stesso discorso su Dybala che è stato intimidito subito da Schiattarella e poi anche lui sistematicamente fermato con i falli. Insomma, un atteggiamento giusto ma intimidatorio che forse dovrebbe essere maggiormente salvaguardato da parte degli arbitri. Kurtic su Asamoah, Everton su Barzagli interventi da arancione che potevano fare molto male.

Insomma, in questo finale di stagione in cui la Juventus si gioca la Champions, ma anche i calciatori il mondiale, ovvio che alcuni calciatori non abbiano intenzione di lasciarci la gamba nei contrasti e di lottare fino allo sfinimento con il rischio di farsi male.

Chi entra duro, chi fa intimidazione non andrebbe tutelato in onore dello spettacolo, cosa che vale per tutti coloro che fanno spettacolo.

La sensazione che si ha dopo Ferrara e’ che i bianconeri dovranno entrare maggiormente nello spirito battagliero di queste partite, oppure trovare un modo tale che i propri campioni vangano tutelati è così pure lo spettacolo.

