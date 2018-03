ADL a Napoli, possibile blitz per il rinnovo di Sarri

Aurelio De Laurentiis è arrivato ieri sera a Napoli per motivi cinematografici ma potrebbero esserci anche importanti novità in merito al rinnovo di contratto di Maurizio Sarri.

Un ulteriore indizio in tal senso potrebbe essere l’avvistamento di Alessandro Pellegrini, manager del tecnico azzurro, a Castel Volturno. Quella di oggi, o al massimo quella di domani, potrebbero essere giornate decisive per il prolungamento dell’accordo che lega Sarri al Napoli, prima della partenza del presidente per gli Stati Uniti, prevista per il fine settimana.

