ADL e il nome che non ti aspetti: Inzaghi se Sarri non rinnova?

Avrebbe del clamoroso l’indiscrezione lanciata dal quotidiano Tuttosport questa mattina: Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su Simone Inzaghi.

Il patron del Napoli sta lavorando intensamente per prolungare il contratto di Maurizio Sarri, al quale vorrebbe affidare la panchina degli azzurri anche per le stagioni a venire. Ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta: 2.5 milioni la proposta di ADL, 4 milioni la richiesta del tecnico. Tra un paio di settimane i due si incontreranno faccia a faccia per prendere una decisione: Sarri piace a parecchi club in Europa, come Chelsea, Monaco, Tottenham, Zenit e Galatasaray (l’unico ad aver fatto un’offerta ufficiale).

Normale, dunque, che il presidente si guardi attorno alla ricerca di un eventuale sostituto: se il nome di Marco Giampaolo resta sempre molto caldo, la new entry sarebbe Simone Inzaghi, attualmente alla guida della Lazio; ad ADL piace molto il suo non essere integralista e il suo saper lavorare bene con tutta la rosa a disposizione.

