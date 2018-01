ADL a Kiss Kiss: “Milik e Ghoulam scalpitano ma bisogna aspettare. Deulofeu e Verdi? Decide Sarri”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro.

“Sia Ghoulam che Milik scalpitano per dare la loro disponibilità al rientro in campo ma bisogna aspettare i pareri del tecnico e dell’intero staff medico prima di poterli considerare realmente arruolabili al 100%.

Deulofeu e Verdi? Sarri dovrà misurare quanto questi giocatori potrebbero essergli utili, lui è il nostro finalizzatore. Quando si parla di acquisti immediati è necessario che il tecnico dica che il giocatore in questione non abbia bisogno di 6 mesi per poter giocare ma che sia pronto subito. Per fare certi acquisti serve l’accordo tra i club e l’ok del giocatore.

Il Napoli non pensa solo all’immediato ma anche al futuro. Machach è un acquisto prospettico individuato da Giuntoli, con lui ce ne saranno anche altri: intanto a breve sarà nel mio studio per la firma. I pezzi da 90 sono difficili da comprare a gennaio, in estate è un altra cosa. Inglese in estate se Milik recupera? Sono tutte ipotesi poi bisogna vedere i fatti: Ghoulam, ad esempio, potrebbe recuperare prima di Arek.

Italia senza ct? Essere italiani è anche questo, c’è sempre un continuo caos. Al compleanno di Sarri sono stato da lui a Figline, un posto bellissimo: siamo stati sei ore in perfetta armonia, bevendo tanto vino rosso”.